Terrasschutter gezocht: zo beland je op de Nationale Opsporingslijst

De lijst met daarop de meest gezochte personen van Nederland telt met de komst van de Tilburgse terrasschutter, de 24-jarige Thomas Nelom, 23 namen. Stuk voor stuk voortvluchtige verdachten of veroordeelden van een misdrijf waar een lange gevangenisstraf op staat: moord, doodslag, mensenhandel of een ernstig zedendelict bijvoorbeeld. Maar hoe beland je nu op Nationale Opsporingslijst?

Op haar website geeft de politie uitleg over de lijst. Zo leren we dat voordat iemand op de Nationale Opsporingslijst terechtkomt, de politie eerst op minder ingrijpende manieren moet hebben geprobeerd iemand te vinden. Ook moet er een dringende noodzaak zijn de voortvluchtige te vinden. Bijvoorbeeld omdat de kans groot is dat iemand opnieuw een ernstig misdrijf pleegt.

Allemaal mannen

De 23 voortvluchtigen die nu op de lijst staan, zijn allemaal mannen. De politie weet wie ze zijn, maar niet waar ze zijn. In veel gevallen bestaat het vermoeden dat de gezochte in het buitenland is.

Naast Nelom staan er nog twee Brabanders op de lijst: Jos Leijdeckers, alias Bolle Jos, uit Breda en Christo Hülters uit Halsteren.

Ook staan er twee verdachten in Brabantse zaken op de lijst: Shahin Gheiybe die in Den Bosch probeerde twee mensen dood te schieten. En Neculaie Negura die wordt verdacht van het meersteken van een man in Tilburg. Het slachtoffer van de steekpartij overleed later in het ziekenhuis.

Uiteindelijk bepaalt het Openbaar Ministerie wie er op de lijst komt te staan. Het verzoek om iemand op de lijst te zetten, komt van de politie. Niet alle gezochte verdachten komen automatisch op de Nationale Opsporingslijst. Dat heeft te maken met de grote inbreuk van deze stap op de privacy van de gezochte personen en hun familie.

Komt iemand op de lijst dan betekent dit immers dat naam en foto van de voortvluchtige naar buiten worden gebracht.

Europe's most wanted

Ook internationaal zijn er opsporingslijsten. Zo heeft Europol een lijst met daarop de meest gezochte personen van Europa: Europe's most wanted. Hierop staan 93 namen. De Nederlandse inbreng op deze lijst bestaat uit drie mannen die een band hebben met Nederland of hier vandaan komen.

Ze worden alle drie beschouwd als lid van een criminele organisatie. Eén van hen is 'Bolle Jos' Leijdekkers.

In Opsporing Verzocht werd onlangs nog aandacht besteed aan de Nederlandse inbreng op de Europese Most Wanted-lijst: