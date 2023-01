Internationale drugsbende zit achter schietpartijen in Tilburg en Waalwijk

De politie heeft dinsdagavond de namen en foto's gedeeld van twee kopstukken van een wereldwijd opererende criminele organisatie. Het tweetal gaf in die rol opdracht tot meerdere schietpartijen in Waalwijk en Tilburg. Het gaat om Mohammed Najib Kajdouh en Fahd el Kandoussi. Ze zijn dinsdag ook op de Nationale Opsporingslijst geplaatst.

In Brabant gaat het om schietpartijen in mei en juni van 2020. Eerst werden in Waalwijk een huis en later een man en zijn 9-jarige dochter beschoten. In Tilburg werden vervolgens een kapperszaak en een erboven gelegen appartement onder vuur genomen.

Eind juni 2020 maakte de politie bekend te onderzoeken of de twee incidenten en de beschieting van het huis in Waalwijk in mei te linken zijn aan internationale drugshandel.

Criminele organisatie

Dinsdagavond werden foto's getoond van Mohammed Najib Kajdouh en Fahd el Kandoussi in het tv-programma Opsporing Verzocht. Samen met de inmiddels opgepakte Mounir K. stonden de twee mannen in direct contact met de cocaïne producerende kartels in Zuid-Amerika en Europese afnemers van de cocaïne.

De criminele organisatie van de twee mannen zou grote partijen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa hebben gesmokkeld. Volgens de politie bepaalden de drie mannen wanneer een partij werd geïmporteerd, hoe groot die zou worden, hoe de partij geïmporteerd zou worden en aan wie de partij zou worden doorverkocht.