200.000 euro voor gouden tip die naar topcrimineel Bolle Jos leidt

De beloning voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de gezochte topcrimineel Jos Leijdekkers uit Breda is verhoogd van 75.000 euro naar 200.000 euro. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt in Opsporing Verzocht.

De 31-jarige topcrimineel, ook wel bekend als Bolle Jos, staat op de lijst met de zwaarste criminelen van Europa. Hij staat ook sinds mei 2022 op de Nationale Opsporingslijst als een van de belangrijkste verdachten die de Nederlandse opsporingsdiensten zoeken.

Bolle Jos wordt beschouwd als een grote speler in de wereldwijde cocaïnehandel. Hij zou partijen van tonnen cocaïne invoeren via onder meer de zeehavens van Antwerpen en Rotterdam. Daarnaast wordt hij verdacht van het op grote schaal witwassen van de criminele opbrengsten van zijn drugshandel. Het zou hierbij volgens justitie gaan om tientallen miljoenen euro’s en honderden kilo’s goud die vermoedelijk met de cocaïnehandel zijn verdiend.

De crimineel wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en dood van Naima Jillal. De vrouw verdween in 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto stapte.

Bolle Jos verblijft vermoedelijk al langere tijd in Turkije. Voor de gouden tip die leidt tot zijn verblijfplaats en aanhouding is vorig jaar een beloning van 75.000 euro uitgeloofd. Die beloning is nu dus verhoogd naar 200.000 euro.

