Bolle Jos bedreigde minister van Justitie, zware beveiligingsmaatregelen

Voormalig minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus wordt zwaar beveiligd vanwege ernstige dreiging vanuit de zware georganiseerde criminaliteit. Volgens een tipgever komt de dreiging uit de hoek van de voortvluchtige Bolle Jos Leijdekkers uit Breda, zo schrijft Het Parool. Over de details van de beveiliging doet het OM verder geen uitspraak.

Voormalig minister Grapperhaus wordt sinds enkele weken beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Aanleiding was een tip over de dreiging. Het Openbaar Ministerie bevestigt de beveiliging na berichtgeving van Het Parool. De krant meldt dat de dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad lijkt te komen, maar doet daar verder geen mededelingen over.

Jos Leijdekkers (31), ook wel bekend als Bolle Jos, staat op de lijst met de zwaarste criminelen van Europa. Op zijn hoofd staat een beloning van 75.000 euro. Bolle Jos wordt beschouwd als een grote speler in de wereldwijde cocaïnehandel en zou partijen van tonnen cocaïne invoeren via onder meer de zeehavens van Antwerpen en Rotterdam.

Hij staat ook sinds mei 2022 op de Nationale Opsporingslijst als een van de belangrijkste verdachten die de Nederlandse opsporingsdiensten zoeken.