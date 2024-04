Misha Wils (25) op Opsporingslijst na fatale schietpartij op woonwagenkamp

De 25-jarige Misha Wils, ook wel bekend als Pablo, staat sinds maandag op de Nationale Opsporingslijst. De politie is dringend naar hem op zoek, vanwege een dodelijke schietpartij op een woonwagenkamp in Eindhoven. Het Openbaar Ministerie looft 15.000 euro uit voor de gouden tip over zijn verblijfplaats. De politie denkt dat hij in het buitenland is.

Op 10 juli vorig jaar werd een 34-jarige man uit Utrecht doodgeschoten. Dat gebeurde op een woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven. Misha Wils en een andere man sloegen daarna in een Ford Fiësta op de vlucht. De bestuurder van de auto werd een paar dagen later in Duitsland aangehouden. Van Wils ontbrak ieder spoor.

De bestuurder was Alireza B. uit Geldrop. Hij verscheen 4 april voor de rechter op een tussentijdse zitting. Alireza vertelde toen dat hij zo snel mogelijk uit de cel wil om voor zijn moeder en zus te zorgen. De Iraniër was aanwezig bij de moord op de 34-jarige Utrechter in juli in Eindhoven, maar zegt er niets mee te maken te hebben. De rechtbank besloot daarop dat hij zijn rechtszaak in vrijheid mag afwachten. Daaraan zijn wel strenge voorwaarden gesteld, zo moest hij zijn paspoort inleveren.

15.000 euro

De politie heeft een sterk vermoeden dat Wils niet meer in Nederland is. Daarom zoekt ze nog concrete tips over zijn verblijfplaats. Het Openbaar Ministerie looft 15.000 euro uit voor wie kan zeggen waar Wils is. Ook informatie over de schietpartij is welkom.

Misha Wils is 25 en komt uit Terneuzen in Zeeland. Afgelopen juli had hij lang krullend haar. Hij heeft een kenmerkende tatoeage op zijn hand: vijf puntjes in de vorm van een vijf op een dobbelsteen. De politie vermoedt dat hij ondertussen zijn uiterlijk heeft veranderd.

Beelden van vlak na de schietpartij vorig jaar: