Dit is de man die op een vol terras in Tilburg iemand neerschoot

De 24-jarige man die wordt gezocht als verdachte van een schietpartij in Tilburg, is door de politie herkenbaar in beeld gebracht. Het gaat om Thomas Nelom uit Drunen, dat maakt de politie maandag bekend. Een 29-jarige Tilburger raakte bij de schietpartij gewond aan zijn been. De politie vermoedt dat de verdachte in het buitenland zit.

Eerder deelde de politie een onherkenbare foto, zijn voornaam en het eerste initiaal van zijn achternaam en deed de oproep aan de man om zich te melden. Dat heeft hij tot dusver niet gedaan. Daarom brengt de politie hem nu herkenbaar en met volledige naam in beeld. Bomvol terras

Thomas Nelom wordt ervan verdacht dat hij op 12 juni op een vol terras aan de Heuvelring een Tilburger neerschoot. De politie heeft camerabeelden waarop dat te zien zou zijn. De broer van de verdachte, Lucas, stond naast hem. Het tweetal ging er vandoor, broer Lucas is diezelfde avond nog opgepakt. Zijn broer is ontkomen, ondanks waarschuwingsschoten van een agent. Op zijn vluchtroute werd later een vuurwapen gevonden, dat is in beslag genomen. Bezoek aan de kermis

De aanleiding voor de schietpartij, die het Openbaar Ministerie als een poging tot moord ziet, is nog steeds niet duidelijk. Nelom en het slachtoffer zouden elkaar slechts kennen van een eerder bezoek aan de kermis. Het slachtoffer zelf zegt geen idee te hebben waarom hij beschoten is. Lucas zit nog vast en wordt verdacht van medeplichtigheid. Hij liet in een pro forma zitting weten dat hij niks meer te maken wil hebben met zijn broer. Hij is bang dat zijn broer hem wil laten opdraaien voor de schietpartij.