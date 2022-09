Schietpartij terras Tilburg: man bang dat broer hem ervoor laat opdraaien

De man die op 12 juni heeft geschoten op een terras aan de Heuvelring in Tilburg, is nog steeds op de vlucht. Het gaat volgens de politie om Thomas N., de broer van de man die vrijdagmiddag pro forma voor de rechtbank in Breda staat. Deze 22-jarige inwoner van Drunen wordt verdacht van medeplichtigheid. Hij zegt helemaal niks met de schietpartij te maken hebben gehad.

Bij het incident, dat gebeurde toen het druk was in de binnenstad, raakte een 29-jarige Tilburger gewond. Op camerabeelden is te zien dat Thomas N. op hem schoot. Zijn broer Lucas stond erbij. Daarna gingen ze er samen vandoor en probeerden ze in een auto te stappen. 'Broer wil me laten opdraaien'

Thomas sloeg rennend op de vlucht. Waarschuwingsschoten van een agent hielden hem niet tegen. Zijn broer Lucas kon wel worden opgepakt. Hij zit nog vast en zei vrijdag dat hij geen contact meer met zijn broer wil. Volgens hem wil Thomas hem op laten draaien voor het schietincident.

De voortvluchtige verdachte (foto: politie).

De aanleiding voor de schietpartij, die het Openbaar Ministerie als een poging tot moord ziet, is nog steeds niet duidelijk. Thomas N. en het slachtoffer zouden elkaar slechts kennen van een eerder bezoek aan de kermis. Het slachtoffer zelf zegt geen idee te hebben waarom hij beschoten is. Politie krijgt geen medewerking

Lucas wilde tot deze vrijdag niks zeggen over wat er zich die avond mogelijk heeft afgespeeld. Hij heeft de politie ook geen toegang gegeven tot de inhoud van zijn telefoon. "Daar staan privé-foto's op", verklaarde hij tegen de rechter. De politie probeert de telefoon nog te kraken. "Hij was op de verkeerde plek op het verkeerde moment", zei de advocaat van Lucas. Hij vroeg om zijn cliënt vrij te laten tot de inhoudelijke behandeling van de zaak. Daar ging de rechter niet in mee. De man blijft in ieder geval in de cel tot de volgende zitting op 25 november. Enkele dagen na de schietpartij deed de politie een dringende oproep aan het adres van de dader zich te melden. Dat heeft hij dus naast zich neergelegd. Op het moment van de schietpartij was het erg druk in het centrum van Tilburg.