Michael en Dennis maken visvrije tonijn: 'Wij vangen niet, wij vervangen'

Vrijdagmiddag in de kantine van de hogeschool HAS green academy in Den Bosch. Lunchtijd is bijna voorbij, een handjevol studenten veegt de laatste kruimels van hun bord. We zijn hier samen met Dennis en Michael, de bedenkers van Seasogood: tonijn op plantaardige basis, dus zonder dat er vis aan te pas komt.

De twee ondernemers hebben alle reden tot lachen. In hun lab in Den Bosch werkten ze jarenlang aan hun blikjes visvrije tonijn. Hun missie: een lekker, duurzaam alternatief maken dat heel dicht bij het origineel zit.

Het hoofdbestanddeel is plantaardige soja, die in Servië wordt geteeld. Eenmaal in Nederland wordt het met extracten uit zeewier, duindoornbessen en algenolie verwerkt tot tonijn. Samen zorgen ze voor de vissige smaak.

Dat betekende eindeloos fröbelen en proeven, steeds met een nét andere smaakcombinatie en textuur. "We hebben honderden tests gedaan", lacht Michael. "'s Morgens vroeg proefden we soms 28 verschillende blikjes achter elkaar. Dan kun je even geen vis meer zien, hoor."

Twee jaar geleden klopten de mannen aan bij Albert Heijn. Die waren zo enthousiast dat meteen werd besloten plek te maken in de schappen voor de vegan tonijn van Seasogood. Binnen no time moesten ze tienduizenden conservenblikjes produceren en leveren, want Albert Heijn wilde het product in korte tijd in al hun negenhonderd winkels hebben liggen. "We moesten flink aanpoten, maar het lukte."

Tegenwoordig is de plantaardige tonijn ook verkrijgbaar bij supermarktketen Plus, online supermarkt Crisp en Hello Fresh en Marley Spoon, die maaltijdboxen bezorgen.

En dus ook bij de HAS in Den Bosch, waar cateraar Appèl de lunch verzorgt. Het Bossche bedrijf besloot onlangs de echte tonijn te schrappen van het menu bij alle zevenhonderd scholen en bedrijven waar ze eten serveren. Best een revolutionaire aanpak, want daarmee kiest de cateraar bewust voor 'plant based' voedsel.