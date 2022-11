Forum voor Democratie-school in Tilburg komt niet van de grond

De kans dat er een Forum voor Democratie-school in Tilburg komt lijkt kleiner dan ooit. De instanties die zich hiermee bezighouden laten weten dat er niks bekend is over een nieuw op te richten basisschool. Forum voor Democratie verstuurt al maanden geen nieuwsbrieven meer aan geïnteresseerden.

Deze zomer werd duidelijk dat Forum voor Democratie (FvD) een eigen basisschool wilde stichten in Tilburg. De school, renaissanceschool genoemd, dook op in het initiatievenoverzicht van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor geïnteresseerden was er een speciale nieuwsbrief en werd een informatieavond georganiseerd in een kinderopvang in Loon op Zand.

'Niet door naar de volgende ronde'

Vier maanden later is er weinig bekend over de nieuwe school, die aanvankelijk in september zou moeten starten. Forum voor Democratie riep ouders op een verklaring in te vullen, om aan te kunnen tonen dat er interesse is voor een renaissanceschool in de stad.

Maar bij DUO is geen aanvraag binnengekomen voor een reguliere basisschool. Waarschijnlijk is het niet gelukt voldoende ouders te vinden. "Ze zijn in ieder geval niet door naar de volgende ronde", aldus een woordvoerder. Een privéschool, betaald door de ouders, is nog wel een optie. In Almere bestaat al zo'n renaissanceschool met een klein aantal leerlingen. Maar bij de Inspectie van het Onderwijs is tot op heden niks bekend over een soortgelijk initiatief in Tilburg.

Geen nieuws

Het lijkt erop dat het initiatief een stille dood gestorven is. De nieuwsbrief voor geïnteresseerde ouders is voor het laatst verstuurd op 29 juli, hierin werd een bijeenkomst in een café aan de Piushaven aangekondigd. Eind augustus was er nog een 'kinderspeelmiddag' in een Tilburgs stadsbos, daarna bleef het stil.

Forum voor Democratie reageerde niet op vragen van Omroep Brabant.

