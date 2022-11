Boom verpletterde de auto van Ton en hij voelt zich in de steek gelaten

Ton Snorrewind (70) uit Oudenbosch voelt zich in de kou gezet door de gemeente Halderberge. Vorige maand zag hij hoe een omvallende boom in Hoeven zijn nieuwe elektrische auto en de auto's van twaalf anderen verpletterde. De gedupeerde baalt ervan dat de gemeente nog altijd niet thuis geeft over de schadeafhandeling. “Ze schuiven alles maar af op onze autoverzekering.”

Duizenden euro’s schade heeft Ton. Zijn vernielde auto mag dan wel gedekt zijn door een eigen verzekering, de Oudenbosschenaar verliest wel zijn opgebouwde schadevrije jaren en moet een flink bedrag aan eigen risico betalen. Bovendien is hij de komende zeven maanden aangewezen op een dure benzineauto. Zo lang duurt het voordat zijn nieuwe elektrische auto wordt geleverd.

"Ze hadden de boom extra in de gaten moeten houden."

Ton betwijfelt of de gemeente wel goed voor de bomen heeft gezorgd. Uit onderzoek dat naar de omgevallen boom is uitgevoerd, blijkt dat de stam rot was. Zwammen hebben de zogenoemde witrot veroorzaakt. In december 2019 werd al een zwam op de boom gezien, maar volgens de gemeente gaf dat ‘geen reden tot ongerustheid’. Maar volgens de gedupeerde autobezitter is de gemeente veel te laconiek omgesprongen met deze informatie. “Als er bij een boom van meer dan honderd jaar zwammen worden gevonden en ze weten wat de gevolgen kunnen zijn, lijkt mij dat ze hem extra in de gaten moeten houden. Toch zeker minimaal één keer per jaar.” Begin dit jaar is de boom nog wel gesnoeid. Daarbij werden volgens de gemeente geen verdere bijzonderheden opgemerkt. “Als dit het enige is en ze dus in drie jaar verder niks gedaan hebben dan vind ik dat ze nalatig zijn geweest. Ze hebben daarmee wel degelijk schuld aan het ongeval”, zegt Ton.

"Slager die zijn eigen vlees keurt."