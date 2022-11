Satudarah-leider hoort zware eis van het OM: 7 jaar gevangenisstraf

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een celstraf van 7 jaar geëist tegen Xanterra M., uit Tilburg. Hij was een van de kopstukken van de verboden motorclub Satudarah. Die club was in de ogen van het OM een misdaadorganisatie die zich onder andere schuldig maakte aan diefstal, afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel.

Tilburger M. zelf wordt daarnaast nog verdacht van het witwassen van 129.700 euro en het bezit van een geweer met hagelpatronen. Eind vorig jaar werden vier andere Satudarahleiders, al veroordeeld. Het ging onder andere om Xanterra's broer Angelo en de penningmeester van de club uit Goirle. Ze kregen gevangenisstraffen tussen de 3,5 en 5 jaar. De zaak van Xanterra M. werd toen uitgesteld, omdat zijn advocaat ziek was. De eis van het OM (7 jaar) is hetzelfde als bij de andere kopstukken. Grote politieacties

M. kwam in 2010 al in beeld bij de politie. Hij werd samen met andere clubleden door de rechtbank in Breda veroordeeld voor onder meer wapenbezit. De politie liet de club niet los. Na een inval in het clubhuis aan de Zevenheuvelenweg in Tilburg ging het snel. M. (48) werd verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie -de motorclub- waar hij nu voor terecht staat. Tilburg

Eind september 2017 volgde een reeks invallen in onder meer Tilburg. Die dag werden 14 huizen, 3 bedrijfspanden en meerdere garageboxen doorzocht. Daarbij waren zo'n 200 politieagenten, 16 officieren van justitie en 9 rechter-commissarissen betrokken. Een jaar later waren er opnieuw invallen. Tijdens de komende twee zittingsdagen voor de rechtbank in Zwolle, mag M. zich nog verdedigen. Daarna wordt bekend wanneer de rechter uitspraak doet. De motorclub bestond sinds 1990 en is in 2018 door de rechtbank verboden, net zoals andere MC's zoals No Surrender.