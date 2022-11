Geen vergunningen meer voor emissiearme koeienstallen in Brabant

De provincie Noord-Brabant stopt met het uitdelen van vergunningen voor boeren die hun stal aan willen passen om minder stikstof uit te stoten. Nieuwe aanvragen van boeren worden niet meer in behandeling genomen, zo maakte het provinciebestuur vrijdagmorgen bekend.

Brabant voerde lange tijd een eigen beleid als het gaat om het beperken van stikstofuitsoot: boeren die hun stal wilden aanpassen, bijvoorbeeld met een emissiearme vloer, kregen hiervoor tot 2024 de kans. Het vertrouwen dat hiermee de stikstofdoelen gehaald zouden worden was groot. De aanpak zou zelfs als voorbeeld voor de rest van Nederland kunnen dienen.

Geen nieuwe aanvragen

Maar dat is de laatste tijd veranderd. Er waren al boeren die twijfelden over de regeling en banken die geen lening voor de aanpassingen wilde verstrekken, omdat de kans bestaat dat veel boeren de komende jaren hun bedrijf moeten sluiten. Ook de Raad van State heeft het nut van de emissiearme stallen al vaker onderuit gehaald, net als milieuorganisaties.

Daarom maakt de provincie nu pas op de plaats. Het vertrouwen in de techniek is er nog steeds, maar door de ontwikkelingen worden nieuwe aanvragen van boeren die hun stal willen verbouwen niet meer in behandeling genomen. Dat betekent dat er voor deze boeren dus ook geen nieuwe vergunningen meer worden afgegeven.

Het ministerie van LNV zal volgens de provincie duidelijkheid moeten geven over het nut van de stallen.

Speciale vloeren

In emissiearme stallen stroomt de urine van de dieren door een sleuf in de vloer naar een kelder. De poep blijft op de vloer achter en wordt geregeld weggeschoven. Omdat de urine niet bij de poep komt, ontstaat minder ammoniak en daardoor zou ook veel minder stikstofuitstoot plaatsvinden. De theorie is omstreden.

