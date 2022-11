Tranen op de laatste dag van bakkerij die dicht moet door energiecrisis

Volgend jaar zou bakkerij d'n Bekker uit Haps honderd jaar bestaan. Maar zover komt het helaas niet. Want de bakker, met zes vestingen, moet noodgedwongen sluiten. De torenhoge prijzen van grondstoffen en energie hebben het bedrijf de nek omgedraaid. Zaterdag sluiten de deuren definitief.

Brood is al niet meer te krijgen in de bakkerszaak van d'n Bekker in het centrum van Boxmeer. Dat wordt sinds woensdag al niet meer gebakken. Er zijn alleen nog Brabantse worstenbroodjes te koop, wat gebak, appelflappen en brood om thuis af te bakken.

"Het brood is nergens zo lekker als hier."

Klanten reageren met afschuw op de sluiting. En niet iedereen had het al gehoord: "Gaan ze dicht? Dat wist ik niet", zegt een 93-jarige vrouw ontzet. "Ik vind het zo jammer dat ze moeten ophouden, alleen door die energiekosten". Dat bakkers om die reden moeten sluiten heeft ze in haar lange leven nog niet eerder meegemaakt. Ook verdriet bij andere klanten om het einde van de bakkerszaak: "Echt vreselijk, het brood is nergens zo lekker als hier. En het is heel erg voor de dames die hier werken", zegt een vaste klant.

"Fijn dat klanten ons een steuntje in de rug geven."

Conny Jansen werkt al sinds 1982 bij d'n Bekker in Boxmeer. Ze is zichtbaar aangeslagen door het nieuws en kan haar tranen nauwelijks bedwingen. "Het is verschrikkelijk. Maar fijn dat de klanten ons nog even een steuntje in de rug komen geven." Het personeel heeft kaartjes en bloemetjes gekregen van vaste klanten, vertelt ze.

Geen aanbiedingen maar afscheid.