Je eerste Michelinster op zak. En dan? 'Elke dag nog beter worden'

Een Michelinster winnen. Het is de heilige graal voor de meest ambitieuze horecaondernemers. De drie Brabantse restaurants Vigor, Alma en Pikaar wisten afgelopen voorjaar hun allereerste ster binnen te slepen. En dat na een ongekende coronatijd waarin restaurants geen gasten binnen zagen komen. Hoe gaat het nu met ze?

Restaurant Vigor in Vught kende drie maanden een vliegende start. Toen moest de deur dicht vanwege de pandemie. Er bleef één jaar over om te laten zien wat ze in huis hadden. “We hebben in zo'n korte tijd een hoog niveau neergezet en daar zijn we voor beloond", vertelt mede-eigenaar en chef-kok Lars Albers. Die beloning in de vorm van een Michelinster omschrijft hij als euforisch, een roze wolk. Om toch weer over te gaan tot de orde van de dag.

“We zijn vooral bezig met de vraag ‘wat kan er beter’. We zijn bezig met een nog mooiere beleving voor gasten en kijken naar alle details. Als simpel voorbeeld: als het regent draaien we andere muziek dan wanneer de zon schijnt. En we hebben sinds kort ook een haal en brengservice voor de gasten."