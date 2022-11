Steeds minder deelscooters: in deze steden blijven ze wél actief

De felgroene deelscooters van GO Sharing verdwijnen in maar liefst 32 steden en dorpen. In de steden Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch kun je voorlopig nog wel gebruikmaken van de scooters.

Drie jaar geleden startte GO Sharing aan haar missie om het (openbaar) vervoer groener te maken. Voor een paar euro - je betaalt per minuut - kun je een voertuig huren en na de rit parkeer je hem weer ergens anders. Een andere gebruiker kan er dan met de scooter vandoor.

Dat leek een succes te zijn. Vorig jaar kwam er nog een groot aantal elektrische scooters, fietsen en auto’s bij. Maar nu verdwijnen ze dus al weer uit een flink aantal steden. Van de 43 locaties waar GO Sharing actief was, blijven er nu nog maar 13 over.

Waarom gaan ze weg?

GO Sharing heeft besloten een stapje terug te doen. Dat heeft verschillende redenen. Omdat de scooters overal geparkeerd konden worden, ook midden op de stoep of in de struiken, zorgden ze vaak voor ergernissen van buurtbewoners. Daarnaast worden de scooters regelmatig vernield of in brand gestoken.

Tegenvallende cijfers

Naast klachten over het straatbeeld en vernieling, meldt Go Sharing op haar website dat de scooters op sommige plekken nog te weinig gebruikt worden om rendabel te zijn. Daarna zijn door de huidige crises investeerders, waarvan GO Sharing voor een groot deel afhankelijk is, nog erg terughoudend.

GO Sharing zegt ernaar te streven terug te keren. Of en wanneer dat gebeurt, is echter nog onduidelijk en hangt af van de vraag naar de diensten en het terugkeren van de investeerders.

Boven verwachting

"De scooters en fietsen zullen geleidelijk uit de dorpen en steden verdwijnen", schrijft GO Sharing. In een aantal steden, waaronder dus Breda en Den Bosch, wordt volgens het bedrijf juist ‘boven verwachting veel’ van de scooters gebruikgemaakt. Hier kun je de groene gevaartes dus voorlopig nog wel voorbij zien sjezen.



LEES OOK: Veel klachten over deelscooters: 'Hij stond een week voor mijn deur' Na 4 maanden verdwijnen de deelscooters en -fietsen alweer uit Roosendaal