6 kostbare schilderijen gestolen uit galerie, daders nog steeds spoorloos

Twee dieven hebben op 22 maart vijf schilderijen van Cornelis le Mair en één werk van Cees Bol gestolen uit galerie VDLArt in het overdekte winkelcentrum de Heuvel in de binnenstad van Eindhoven. Waarde ruim 50.000 euro. De daders zijn nog steeds niet gevonden. Daarom deelt de politie in het tv-programma Bureau Brabant camerabeelden van de roof.

Suzan van Loenen Geschreven door