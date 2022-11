112-nieuws: twee fietsers botsen • gewonde bij ongeluk in Asten

07.00

Het is vanaf vandaag oppassen in Bergen op Zoom op de Randweg West ter hoogte van de kruising met de Halsterseweg. Daar staat namelijk de eerste zogenoemde flexflitser van onze provincie. Deze mobiele flitspalen worden door het Openbaar Ministerie sinds gisteren ingezet voor het handhaven van de maximumsnelheid. Vanaf vandaag dus voor het eerst in Brabant.

De flexflitsers staan twee maanden op één plek en worden daarna verplaatst naar een nieuwe locatie. Het gaat altijd om wegen met een maximumsnelheid van 50, 70 of 80 kilometer per uur. Dit jaar worden in totaal twintig flexflitsers ingezet. Volgend jaar volgen er nog dertig.

