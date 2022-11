Vuurwerkbrand verwoestte woonwagens: 'Een grap, maar wij zijn alles kwijt'

Het vuurwerk dat zondagmiddag voor een verwoestende brand zorgde op een woonwagenkamp aan de Brestlaan in Eindhoven, zou volgens een buurvrouw naar binnen zijn gegooid door een groepje kinderen. Een extreem uit de hand gelopen kwajongensstreek. "Maar poging tot moord vind ik zwaar overdreven."

De brand ontstond zondag in de woonwagen op nummer 8, waar de tante van de buurvrouw woont. De buurvrouw zelf woont op nummer 10. "Op het moment dat de brand uitbrak, zat ik in de auto. Mijn kinderen belden me volledig in paniek op. Ik heb geen flauw idee hoe ik vervolgens thuis ben gekomen, maar voor mijn gevoel duurde het een eeuwigheid."

Eenmaal terug op het kamp, was het vuur al overgeslagen op de woonwagens aan weerszijden op nummer 6 en 10. "Alles stond in lichterlaaie. En je kunt je voorstellen dat een houten wagen binnen een half uur weg is. Het is volledig onbewoonbaar." Dat geldt ook voor de verwoeste wagen van haar tante én die van haar zus, die weer aan de andere kant van de brandhaard woont. "We zijn alles kwijt."