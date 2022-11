Vogelgriep in Uden, 46.000 kuikens en kippen geruimd

Bij een pluimveebedrijf met vleeskuikens en kippen in Uden is woensdag vogelgriep vastgesteld. Alle 46.000 dieren worden geruimd.

Binnen een cirkel van één kilometer van het getroffen bedrijf ligt nog een pluimveebedrijf. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal dit bedrijf twee weken lang intensief in de gaten houden op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

Screening en monsters

Verderop, in een zone van drie kilometer, liggen vijf pluimveebedrijven. Ook deze worden gescreend en er zullen monsters worden genomen. In de 10 kilometerzone van het pluimveebedrijf in Uden liggen nog 82 andere pluimveebedrijven, waaronder een pluimveeslachterij.

Er geldt een vervoersverbod op alle vogels en eieren vanaf het bedrijf. Ook mag er geen mest van vogels worden vervoerd. Dit geldt ook voor gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Jachtverbod

Ook mag er in 10 kilometerzone rondom het bedrijf niet meer gejaagd worden op eenden of in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Eind oktober dook vogelgriep op bij een pluimveebedrijf in Neerkant. Om verspreiding te voorkomen werden toen 25.000 leghennen geruimd.

Landelijke ophokplicht

Vanwege het groeiende aantal vogelgriepgevallen geldt er sinds 5 oktober een landelijke ophok- en afschermingsplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten.

