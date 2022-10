25.000 leghennen geruimd na vogelgriep in Neerkant

Bij een pluimveebedrijf in Neerkant is vogelgriep ontdekt. Om verspreiding te voorkomen, worden 25.000 leghennen geruimd.

Bij het bedrijf wordt onderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Als het nodig is, volgen er extra maatregelen. Voor bedrijven die in de buurt van het besmette bedrijf zitten, gelden vanaf nu maatregelen.

Binnen een straal van een kilometer van het opfokbedrijf ligt een ander pluimveebedrijf. Dat bedrijf wordt komende twee weken intensief in de gaten gehouden op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

Ook vijf andere bedrijven met pluimvee worden komende twee weken intensief in de gaten gehouden. Deze bedrijven zitten binnen een straal van drie kilometer van het besmette bedrijf.

Vervoersverbod

Voor 83 andere pluimveebedrijven, die binnen een straal van tien kilometer zitten, geldt per direct een vervoersverbod. Voor een deel van dit gebied gold eerder al een vervoersverbod. Dit houdt in dat vogels en eieren niet mogen worden vervoerd vanaf de bedrijven. Ook mogen vogelmest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten niet worden weggebracht.

In de 10 kilometerzone is het ook verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Vogelgriep Ospel

Het besmette bedrijf ligt op de grens van de tien kilometerzone van het eerder besmette bedrijf in het Limburgse Ospel. Daar werd anderhalve week geleden de vogelgriep vastgesteld.

