Vogelgriep in België heeft grote gevolgen voor pluimveebedrijven Brabant

Opnieuw is een deel van Brabant indirect getroffen door vogelgriep. Ditmaal gaat het om pluimveehouderijen in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Zundert. Voor deze bedrijven geldt een vervoersverbod.

Oorzaak is de uitbraak van vogelgriep in het Belgische Minderhout, dat valt onder de grensgemeente Hoogstraten. De Brabantse pluimveesector was al zwaar getroffen door de verlenging van de ophok- en afschermplicht voor pluimvee en andere vogelsoorten.

Vervoersverbod binnen 10 kilometer

Eind vorig week brak de vogelgriep uit in een ander grensgebied: in het Gelderse Hedel, net over de Maas bij Den Bosch. Hier zijn alle 44.400 dieren van een kalkoenbedrijf geruimd. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, is een vervoersverbod van pluimvee binnen een straal van 10 kilometer afgekondigd. Deze maatregel is ook genomen na de constatering in Minderhout.