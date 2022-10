Steeds meer zieke kippen geruimd: kosten lopen snel op

Maar liefst 25.000 leghennen worden geruimd bij een pluimveebedrijf in Neerkant, waar donderdag vogelgriep werd ontdekt. Dat is niet alleen triest, maar ook erg duur. En die snel oplopende kosten worden voor een steeds groter deel opgehoest door het Ministerie van Landbouw.

Al een jaar lang heerst de vogelgriep in ons land. Uniek, aangezien het virus meestal verdwijnt in de zomer, om later in het jaar pas weer de kop op te steken. Toch lijkt er voorlopig geen einde te komen aan de vogelgriepgolf én de landelijke ophokplicht, die sinds begin deze maand weer geldt.

De lijst met bedrijven waar vogelgriep is ontdekt, wordt langer en langer. Het pluimveebedrijf in Neerkant kwam daar deze week bij en het wachten is op de volgende uitbraak.

Zo zijn er inmiddels miljoenen kippen geruimd. Een kostbare onderneming, zeker nu het gas waarmee de dieren gedood worden door de energiecrisis alsmaar duurder wordt.

Geldpotje

De kosten voor het ruimen worden gedekt door het zogeheten Diergezondheidsfonds (DGF). Dat is een geldpotje dat gebruikt wordt om dierziekten te voorkomen en te bestrijden.

Het potje wordt gevuld door de landbouwsector zelf, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Europese Unie. Om de paar jaar wordt gekeken hoeveel ieder moet bijdragen.

Hier komt de kink in de kabel. Voor de periode van 2020 tot en met 2024 is namelijk afgesproken dat de kosten voor het bestrijden van ziekten (en dus ook het ruimen van kippen na een vogelgriepuitbraak) volledig voor de sector zelf zijn. Met één belangrijke kanttekening.

Prijsplafond

Er is namelijk een zogeheten prijsplafond aan gekoppeld van 30 miljoen euro, om het behapbaar te houden voor de bedrijven. Maar met nog dik twee jaar te gaan, zijn de ruimkosten inmiddels opgelopen tot bijna het dubbele: zo'n 60 miljoen. En de teller loopt door.

Alle kosten boven het plafond komen nu op het bordje van de overheid terecht. Het is de harde werkelijkheid, geeft een woordvoerder van het ministerie van LNV toe. "Zo'n jaar lang vogelgriep is uitzonderlijk. Dat was helaas niet te voorzien op het moment dat de bedragen werden vastgesteld."

'Willen betrouwbare overheid zijn'

Een geval van overmacht dus. Toch blijft het ministerie achter de gemaakte afspraken staan, vertelt de woordvoerder. "Wij willen een betrouwbare overheid zijn. Maar voor de periode na 2024 gaan we hier zeker het gesprek over aan."

Minister Piet Adema heeft eerder deze maand in een Kamerbrief de Tweede Kamer bijgepraat over de aanpak van de vogelgriep. Daarin gaat hij ook in op de ruimkosten, die nu door het ministerie worden betaald. Voor dit jaar kunnen die extra kosten worden opgevangen binnen de begroting.

