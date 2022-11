Psychiatrie-opleiding GGzE in Eindhoven mag tóch door, wel onder toezicht

De psychiatrie-opleiding bij de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) blijft ook na 1 januari 2023 behouden. Dat heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) besloten. Hierdoor mogen artsen die psychiater willen worden hun opleiding afronden. Wel blijft de opleiding onder intensief toezicht staan.

Eerder was de RGS nog van plan om de licentie van de opleiding definitief in te trekken, omdat er een onveilig leerklimaat zou heersen. Maar volgens de Registratiecommissie is de situatie na ingrijpende maatregelen verbeterd. De licentie voor de opleiding tot psychiater geldt voor één jaar. In de tussentijd houdt de RGS een vinger aan de pols.

In juli werd de opleiding tot psychiater nog geschorst na klachten van tenminste tien oud-artsen in opleiding tot specialist. Hieruit bleek volgens de Registratiecommissie dat er sprake is van een onveilig leerklimaat. In september ging de RGS zelfs over tot een voorgenomen besluit de opleiding definitief stop te zetten. De RGS is een orgaan dat beoordeelt of de kwaliteit en veiligheid van medische opleidingen en opleiders in orde is. Na vervolgonderzoek oordeelt de RGS dat dit toch niet nodig is.

Drie opleiders vervangen

GGzE nam na de schorsing van de opleiding forse maatregelen om het opleidingsklimaat te verbeteren. Zo zijn drie van de vier opleiders vervangen. Bovendien is de hoofdopleider nu niet meer degene die onder meer klachten van artsen in opleiding behandelt. Dit was eerder wel zo.

De precieze aard van de klachten, die zijn ingediend door oud-artsen in opleiding, is onbekend. Al concludeerde de RGS wel dat er sprake was van een 'onveilig leerklimaat'. Klachten gingen onder meer over hoofdopleider Machteld Marcelis. Eerder werd bekend dat zij haar werk als hoofdopleider had neergelegd en zeker niet voor 1 maart 2023 terugkomt. Behalve hoofdopleider bij GGzE is Marcelis hoogleraar aan Maastricht University. Ook daar kwamen afgelopen zomer meerdere klachten over haar binnen. Ook bij de universiteit loopt een onderzoek.

'Einde aan nare periode'

Met het toekennen van de licentie voor één jaar komt volgens GGzE een einde 'aan een nare periode van onzekerheid voor artsen in opleiding tot specialist, opleiders en andere betrokkenen'. "Een periode die ook gepaard ging met hevige emoties en beschadiging van mensen", schrijft GGzE in een verklaring.

Volgens bestuursvoorzitter Luc Kenter heeft een breed kernteam 'werkelijk kei- en keihard' gewerkt om het opleidingsklimaat veiliger te maken. "Ik ben ongelofelijk trots op iedereen die hieraan, vaak onder moeilijke omstandigheden, zijn of haar bijdrage heeft geleverd. Waar het nu op aan komt, is dit vast te houden in ons gewone, dagelijkse werk en daar heb ik alle vertrouwen in”, schrijft hij.

12.000 mensen behandeld

Nu sluiting van de opleiding van de baan is, geeft dat de geestelijke gezondheidsinstelling veel lucht. 20 tot 25 artsen in opleiding tot psychiater kunnen nu doorgaan. Als zij hun opleiding elders zouden hebben moeten vervolgen, zou de werkdruk voor psychiaters van GGzE veel te groot worden. Dit omdat de artsen in opleiding psychiaters veel werk uit handen nemen.

Cliënten zouden dan langer hebben moeten wachten op zorg. Deskundigen zeiden eerder tegen Omroep Brabant dat GGzE bij een definitieve sluiting van de opleiding een enorm probleem zou hebben. GGzE behandelde vorig jaar zo’n 12.000 mensen, die psychische hulp nodig hebben.

