Psychiatrie-opleiding GGzE in Eindhoven staat op de tocht: 'Gevolgen enorm'

De psychiatrie-opleiding bij GGzE in Eindhoven staat stevig op de tocht. De Registratiecommissie (RGS) wil de licentie na uitvoerig onderzoek intrekken. Dat geldt ook voor de erkenning van de hoofdopleider en plaatsvervangend hoofdopleider.

Dat is een voorlopig besluit van de RGS, die de situatie bij de opleiding onderzocht. Dit gebeurde na klachten van oud-artsen in opleiding tot specialist. Hieruit bleek dat er sprake is van een onveilig leerklimaat. De RGS is een commissie die beoordeelt of de kwaliteit en veiligheid van medische opleidingen in orde is.

De beslissing is nog niet definitief. Op 29 september krijgt de geestelijke gezondheidsinstelling gelegenheid om te reageren tijdens een gesprek. Daarna hakt de RGS wel definitief een knoop door. "Dit moet even bezinken", laat een woordvoerder van GGzE weten. "We bestuderen momenteel de terugkoppeling die we van de RGS hebben gekregen. Ondertussen gaan we verder met de uitvoering van het verbeterplan."

'Enorm probleem'

Als de opleiding definitief verdwijnt, heeft GGzE een 'enorm probleem', zeiden deskundigen eerder tegen Omroep Brabant. De huidige artsen in opleiding moeten dan weg per 1 januari 2023. Omdat zij veel werk verrichten, wordt de werkdruk voor psychiaters te groot. Cliënten zullen dan langer moeten wachten op zorg. GGzE behandelde vorig jaar zo’n 12.000 mensen, die psychische hulp nodig hebben.

Het voorgenomen besluit volgt op de schorsing van de psychiatrie-opleiding bij GGzE. Die werd in juli opgelegd door de Registratiecommissie. Enkele maanden geleden kwam bij deze commissie een omvangrijke klachtenmelding binnen. Veel klachten van oud-artsen in opleiding gaan over de rol van hoofdopleider Machteld Marcelis. Hierop besloot zij haar taken als hoofdopleider tijdelijk neer te leggen.

Onveilig leerklimaat

De precieze aard van de klachten is onbekend, al concludeerde de RGS dat er sprake was van een 'onveilig leerklimaat'. Vorige week erkende de GGzE signalen hiervan te hebben gemist. Er worden nu verbeteringen doorgevoerd. Inmiddels is bekendgemaakt dat Marcelis zeker niet voor 1 maart 2023 terug aan het werk gaat als hoofdopleider.

Naast hoofdopleider bij GGzE is Marcelis hoogleraar aan Maastricht University. Ook daar kwamen afgelopen zomer meerdere klachten over haar binnen. De universiteit heeft een onderzoek ingesteld.

Weet u meer over deze kwestie? Mail dan naar [email protected] Tips worden vertrouwelijk behandeld.

LEES OOK:

GGzE erkent fouten en neemt versneld maatregelen

Psychiatrie-opleiding van GGzE geschorst na klachten van studenten

'GGzE onder actief toezicht', instelling zit nog steeds zonder bestuur