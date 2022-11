Ontvoering met een kidnapbus: nog twee mannen opgepakt

De politie heeft nog twee mannen opgepakt voor betrokkenheid bij een mogelijke ontvoering met een kidnapbus in Eindhoven. Het gaat om een 33-jarige man uit Oosterhout en een 31-jarige man uit Rotterdam. Eerder werden al twee mannen opgepakt omdat ze de kidnapbus bestuurden.

De politie kreeg op 28 september een melding van een 'verdachte situatie' op het Spanvlinderplein in Eindhoven. De politie reed daar een witte bestelbus klem. Deze bus was volledig ingericht om mensen mee te ontvoeren. Op de schuif- en achterdeur waren zware sloten gemonteerd. Het hele laadruim was bedekt met doorschijnend plastic en in de hoek leek een koelbox te staan. De politie zei eerder al het vermoeden te hebben dat de bus eerder is gebruikt om iemand mee te kidnappen.

Terwijl agenten bezig waren met het onderzoek in en rondom de bus, kwam er een telefoontje binnen bij de meldkamer. Een man meldde dat hij eventjes ontvoerd was geweest. De bus zou daar iets mee te maken hebben. Twee verdachten werden die avond direct aangehouden.

De politie onderzoekt nog welke relatie er is tussen deze man, de witte bus en de vier verdachten. Aan mensen die iets verdachts hebben gezien of gehoord, wordt gevraagd zich te melden.

De bus werd woensdagavond 28 september gevonden: