Onderwereldbusjes, criminele klusjesmannen kunnen niet zonder

In Eindhoven reed een bus rond die was ingericht om iemand te ontvoeren, zo lijkt het. Hoe ellendig dat ook is, het is al heel lang 'normaal' in de onderwereld. Criminelen kun je inhuren voor allerlei soorten klusjes. De ZZP'ers van de onderwereld vervoeren spullen en mensen en gebruiken geweld. Als er maar betaald wordt.

Kniptangen Het deed denken aan de martelkamer van Wouwse Plantage die in de zomer van 2020 werd ontdekt. Professioneel verbouwde zeecontainers met cellen vol isolatiemateriaal. In die zaak hadden de verdachten ook bussen, voor vervoer van hun vijanden. Ze zochten bussen met ' dubbele wanden' , was een van de berichten die ze stuurden via Encrochat.

In de kofferbak

Deze bus in Eindhoven lijkt daar in de verste verte niet op. Op de schaarse foto's en beelden die er zijn, is te zien dat het plastic wat provisorisch was opgehangen en dan niet eens overal. Het plafond leek open. Geluidsdicht leek de bus ook niet want je kon de wanden zien. Ongeschikt, zou je zeggen. Maar toch lijkt het niet pluis.

Dit soort bussen zien we weinig in het echt. Toch moeten er meer zijn want er zijn veel verhalen over ontvoeringen in de onderwereld. Ze zijn nog maar het topje van de ijsberg. Al in de jaren negentig werden mensen ontvoerd 'en gegijzeld. Bijna altijd criminelen onder elkaar, in eigen kring. Ooggetuigen zagen dan dat iemand werd meegetrokken in een auto of bus of in de kofferbak gesmeten. Maar er werd dan niemand als vermist opgegeven.

Nepagenten

In Breda was er een bende actief die zich zelfs verkleedde als arrestatieteam. Voordat boeven in de gaten hadden dat het nepagenten waren, zaten ze al lang en breed geboeid aan de verwarmingsbuis, in een appartement of loods. Klaar om bedreigd, afgetuigd en afgeperst te worden. Behalve als je betaalde of waardevolle informatie gaf. Vooral geld blijkt een motief.

Vaak stond een slachtoffer tegenover een heel team van soms wel zeven ontvoerders, zoals een ontvoeringszaak in Breda in 2016 liet zien. Een bekende ontvoering was die van een makelaar in datzelfde jaar, op de Veluwe, die eindigde in Drunen. De man werd door een team van een vijftal mensen meegenomen, in cellofaan gewikkeld en de daders dreigden hem in brand te steken. In 2020 werd een ontvoering in de Harpstraat in Eindhoven gefilmd. In 2021 werd in Breda een man ontvoerd en bedreigd met het afknippen van vingers, tenzij hij 3000 euro betaalde. Ook in de zaak rond Martien R. uit Oss werd dat ' vingerknippen' besproken.

Ooggetuigen

Sommige zaken kwamen in het nieuws dankzij ooggetuigen die beelden of foto's maakten. Naar de politie stappen doen vermoedelijk maar weinig criminelen. Slachtoffers zwijgen liever. Want een boef doet geen aangifte van de diefstal van zijn drugs of wapens.

Daarom is het lastig te zeggen hoeveel onderwereldontvoeringen er zijn. Van de meeste horen we nooit wat, er zijn er jaarlijks pakweg een paar in Brabant in het nieuws.

Onderwereldtaxi

Busjes zonder ramen, zoals in Eindhoven, heeft de politie al langer in het vizier. In nogal wat Nederlandse strafrechtelijke onderzoeken fungeren ze als ' onderwereldtaxi' . Achterin zitten ongezien Colombiaanse en Mexicaanse laboranten die van slaapadres naar lab worden vervoerd. Ook chemicaliën gaan er in. Zo'n busje werd vorig jaar nog achtergelaten midden op een Eindhovens viaduct.

In Eindhoven was de brandstichting in de Offenbachlaan aanleiding om bussen en bakwagens vaker te checken. Bij omgerekend minder dan een half procent was er een misdrijf in het spel. Een heel klein deel gebruikt de busjes voor gekke dingen, zou je zeggen. Daarom is de politie ook zo afhankelijk van tips, zoals dinsdag in Eindhoven. En slachtoffers die willen praten.