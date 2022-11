Piet wordt moedeloos van overheid die stankoverlast voor zich uit schuift

Piet Catsburg uit Zeeland heeft half september een rechtszaak over stankoverlast gewonnen van de Nederlandse Staat. Punt gescoord, maar de wedstrijd is nog niet gespeeld, zo blijkt. Staatssecretaris Vivianne Heijnen gaat in hoger beroep. "Het voelt alsof ze ons niet serieus nemen en eigenlijk vernederen", zegt de Zeelander die zelf tussen tien boerenbedrijven woont.

Piet Catsburg spande samen met vijftien andere burgers, voornamelijk uit Brabant, een rechtszaak aan omdat de staat ze onvoldoende beschermt tegen stankoverlast van boerenbedrijven. De rechtbank in Den Haag gaf acht bezwaarmakers gelijk. Waar het Piet en zijn medestanders om gaat, is dat zowel de provincie als gemeente boerenbedrijven de kans heeft gegeven om zich in buitengebieden te blijven vestigen en uitbreiden. Volgens hem had daarbij afgelopen decennia veel eerder op de rem moeten worden getrapt om de stankoverlast te beperken. "Ik neem de boeren niets kwalijk, zij hebben zich gewoon aan de regels en vergunningen gehouden."

Die regels en vergunningen kloppen niet, vindt Piet. Hij krijgt daarin gelijk van de rechtbank. "Het vonnis is heel duidelijk en toch wil de staatssecretaris het toetsen bij een hogere rechter." Donderdagochtend was er in de Tweede Kamer een debat over de geurproblematiek. De SP vindt dat een hoger beroep een verkeerd signaal afgeeft. "Burgers voelen zich niet erkend, stappen naar de rechter en nemen het op tegen de landsadvocaat. Dat is op zich al intimiderend. Als ze vervolgens winnen en alsnog erkenning krijgen, is het pijnlijk om dat als overheid te negeren." Zowel oppositie- als coalitiepartijen waren het hier mee eens.

Heijnen zegt dat ze los van het hoger beroep bezig is met de gehekelde Wet Veehouderij en Geur. Ze komt 25 november met een brief. Daarin staat hoe ze de geurproblematiek wil oplossen. Piet vond het debat een wanvertoning. "Je hebt er niets aan. Heijnen koopt alleen maar tijd!" Geert Verstegen van het Brabants Burgerplatform benadrukt dat de Haagse rechter op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) zijn uitspraak deed. "Dat gebeurde ook bij de Urgenda-zaak, de toeslagenaffaire en aardbevingen in Groningen. Elke keer ging de staat in beroep en elke keer bleef de uitspraak staan, tot aan de Hoge Raad toe."

Geert en Piet verwachten daarom dat een hoger beroep weinig uitmaakt. "Het zou de staatsecretaris sieren als ze gewoon toegeeft dat de burgers gelijk hebben en ze vooral verduidelijking van de uitspraak wil", zegt Geert. Hij ziet wel een financiële uitdaging. "De overheid heeft heel diepe zakken, wij niet. Met crowdfunding proberen we geld op te halen voor het hoger beroep." Sommige Kamerleden willen dat overheid de proceskosten op zich neemt. De staatsecretaris wil graag in gesprek met de burgers die de rechtszaak hebben gewonnen. Piet als Geert hopen dan wel antwoorden te krijgen.

