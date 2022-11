11 schapen dood gevonden, wolf heeft mogelijk weer toegeslagen

In een weiland aan de Witte Dijk in Sprang-Capelle zijn maandagmorgen elf dode schapen gevonden. Mogelijk was dit het werk van een wolf, denkt vice-voorzitter Patrick Spierings van ZLTO-afdeling De Langstraat. “Deze aanval komt uit het niets. In Brabant waren de afgelopen weken geen signalen dat er een wolf rond zou lopen." De provincie heeft deze en andere belangenverenigingen en schapenhouders in de omgeving ingelicht en op de gevaren gewezen.

De manier waarop de schapen waren toegetakeld, doet vermoeden dat een wolf moet hebben huis gehouden. Spierings wil liever niet in details treden.

De dieren zijn van een schapenhouder in Sprang-Capelle, die ze maandagmorgen heeft gevonden. De rest van de dag had hij zijn handen vol aan het afvoeren van de dode dieren. Ook moest hij dertig andere schapen, die deel uitmaakten van de kudde, naar een andere veiligere plek verhuizen. Mogelijk is dezelfde wolf later op de ochtend in Raamsdonk gespot, hiervan zijn beelden gemaakt.

'Maatregelen nodig'

Spierings hoopt dat niet alleen andere schapenhouders, maar ook hobbyisten maatregelen gaan nemen om nieuwe ellende te voorkomen. “Dit is een signaal. Ook mensen die een pony of een paar schapen hebben, moeten opletten. Het is ieders verantwoordelijkheid om die dieren te beschermen.”

De gedupeerde eigenaar van de schapen heeft contact gehad met Staatsbosbeheer dat stukken grond heeft in de buurt van de plek waar de wolf zou hebben toegeslagen. Een woordvoerder van Staatsbosbeheer: “Dat contact is goed verlopen, maar ik kan niet zeggen hoe hij dit allemaal beleeft. Het is ook aan de provincie, die in deze het aanspreekpunt is.”

Belangenverenigingen en schapenhouders ingelicht

Een woordvoerder van de provincie laat desgevraagd weten dat er gesproken is met de eigenaar van de schapen. Ook zijn via de Brabantse Wolven Commissie belangenverenigingen ingelicht en zijn via WhatsApp schapenhouders in de omgeving bijgepraat. Zij zijn geadviseerd om hun schapen op te hokken of om wolfwerende maatregelen te treffen. Voor die maatregelen, waaronder rasters, kun je subsidie krijgen. In de Brabantse Wolven Commissie zitten onder meer de provincie en agrarische belangenverenigingen.

De woordvoerder van de provincie meldt verder dat een taxateur van BIJ12 langs is geweest om de schade op te nemen. BIJ12 verzorgt namens alle provincies de schade-afhandeling wanneer het gaat om aanvallen van een wolf. Ook is DNA afgenomen dat onderzocht zal worden door Wageningen Universiteit om vast te stellen dat de wolf schuldig is aan de dood van de elf schapen. Het onderzoek hiervan duurt ongeveer een maand. Mocht het daadwerkelijk om een wolf gaan, dan wordt de schade vergoed.

De voor zover bekend laatste melding van een wolf die in Brabant een schaap doodde, dateert van juli. Toen was schapenhouder Hans van Lieshout uit Sterksel, niet voor het eerst, de dupe.

