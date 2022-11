Weer geen geld voor goederenspoor West-Brabant: 'Regio telt niet mee'

De Vereniging Alternatief Goederenspoor uit Oudenbosch is woest omdat het Rijk de komende jaren niet investeert in de aanpak van het goederenspoor in West-Brabant. “Wij zijn de regio die niet meetelt. Ze kunnen West-Brabant misschien beter bij Zeeland of Vlaanderen aansluiten, dan hangen we tenminste niet langer aan de laatste mem”, zegt voorzitter Gabriël van der Heijde.

Maandag maakten de ministers Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hun investeringsplannen bekend voor onze provincie. Van de twee miljard die daarvoor wordt uitgetrokken, gaat anderhalf miljard naar de verbetering van de infrastructuur rond de regio Eindhoven.

Gevaarlijke stoffen

“Je vraagt je af waar we al die jaren voor aan het strijden zijn. Dit is onbegrijpelijk”, aldus Van der Heijde. De Oudenbosschenaar vecht al jaren tegen de overlast van goederentreinen met onder meer gevaarlijke stoffen, die dagelijks over het spoor tussen Lage Zwaluwe en de Belgische grens rijden. De West-Brabantroute is na de Betuwelijn de drukste goederenlijn in Nederland. De spoorlijn loopt vlak langs woonwijken in onder meer Oudenbosch en Roosendaal.

Gabriël van der Heijde: “Het aantal ketelwagons mag hier tot 2040 nog doorgroeien tot jaarlijks maar liefst vijftigduizend. Terwijl voor de Brabantroute tussen Breda en Venlo al die jaren een maximum blijft gelden van achtduizend ketelwagons per jaar. Toch wordt er alleen voor de Brabantroute aandacht gevraagd.”

Ondergrondse spoorlijn

De vereniging alternatief goederenspoor ziet een ondergrondse goederenspoorlijn tussen Rotterdam en Antwerpen als beste oplossing voor de West-Brabantroute. De belangenvereniging had kort voor het aantreden van het huidige kabinet nog stille hoop dat het plan een serieuze kans van slagen had. Nu is het alternatief volgens Van der Heijde verder weg dan ooit:

“Ik snap de keuze daarom ook niet. Bij zo’n nieuwe spoorlijn zou bijvoorbeeld ook het spoorwegemplacement in Roosendaal kunnen verdwijnen. Het was een prachtige kans geweest om daar woningen te bouwen. Alsof mensen hier er niet toe doen, erg teleurstellend.”

