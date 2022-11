Ontsnapte tbs'er die Tilburger doodschoot op Nationale Opsporingslijst

De politie heeft de 27-jarige tbs'er Sherwin Benshomin Windster op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Hij ontsnapte afgelopen juni samen met de 24-jarige Luciano D. uit de Pompekliniek in Nijmegen. D. werd na een klopjacht van negen dagen in Den Haag aangehouden. Windster is nog altijd voortvluchtig.

Malini Witlox Geschreven door