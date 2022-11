112-nieuws: Gewonde bij steekpartij Roosendaal • steekpartij Cuijk

12.56

Bij de controle van een auto op de Lange Wagenstraat in Gilze heeft de politie drugs gevonden. In de auto zaten twee mensen, een van hen had drugs bij zich. Van hem was bekend dat hij ook op een andere plek drugs zou bewaren. Na onderzoek kwam de politie een geparkeerde auto op de Korte Voren op het spoor. In die auto werden verschillende soorten drugs gevonden. De man is aangehouden.