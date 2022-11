Drugslab ontdekt na brand in paardenstal Baarle-Nassau

Medewerkers van de LFO deden dinsdagochtend onderzoek (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). De vlammen sloegen uit de paardenstal in Baarle-Nassau (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). Volgende Vorige 1/2 Medewerkers van de LFO deden dinsdagochtend onderzoek (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

In de paardenstal aan de Veldbraak in Baarle-Nassau waar maandagnacht brand woedde, is een drugslab ontdekt. De eigenaar van de stal is aangehouden.

Sven de Laet Geschreven door

Iets na middernacht brak de brand uit in de stal. Op het moment dat de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al metershoog uit de loods. De paarden konden allemaal op tijd worden bevrijd. Bij de brand kwam wel de nodige asbest vrij. Nadat het vuur geblust was, deed de politie onderzoek naar de oorzaak van de brand. Daarbij hielpen ook medewerkers van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO). Die worden ingeschakeld als er chemische stoffen gevonden worden, die een bedreiging voor de omgeving vormen. Op dit moment onderzoeken experts van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant of er ook schadelijke stoffen zijn vrijgekomen.

Wachten op privacy instellingen...