Grof geld verdienen met een drugslab, maar er kan van alles misgaan

Met een drugslab kan grof geld verdiend worden. Als de productie een beetje meezit, kun je met gemak miljoenen binnenharken. Maar je moet niet alleen oppassen dat je door de politie gesnapt wordt, ook tijdens de productie zelf kan van alles misgaan. Zo overleed woensdag nog een Eindhovenaar na een explosie in een drugslab in Friesland. Een andere Eindhovenaar raakte zwaargewond. Wat maakt een drugslab nou zo gevaarlijk?

Grote blauwe vaten met chemische stoffen. Gloeiend hete kookketels waar een explosieve druk op staat. En, ruik je daar nou anijs? In een drugslab heb je te maken met een boel chemicaliën. Gevaar ligt er altijd op de loer.

Gebrek aan ventilatie

Al die stoffen hebben een opvallende geur. Natuurlijk niet handig als buren of omwonende van jouw lab eens letterlijk komen rondsnuffelen. Daarom doe je er alles aan om de geur binnen te houden. Maar dit gebrek aan ventilatie, kan je dood worden. De grote gasbranders die je gebruikt om drugs te koken, onttrekken de zuurstof uit de lucht. Zeker als er koolstofmonoxide ontstaat.

Koolstofmonoxide is geur- en kleurloos. Maar het zorgt er in een afgesloten ruimte voor dat je snel bewusteloos raakt en vervolgens overlijdt.

Brand- en explosiegevaar

Met al die chemische stoffen waarmee je in de weer bent, kun je voornamelijk synthetische drugs maken. Flink wat xtc-pillen, amfetamine of zelfs meth, speed en lsd kun je in jouw drugskeukentje brouwen.

Die ingrediënten moeten wel op de juiste manier gekookt en gekoeld worden. Maar als je daar de fout ingaat, kan er een brand uitbreken. Veel van de stoffen waar je mee werkt hebben ook nog een bijtende eigenschap. Dit veroorzaakt dus ook brandwonden als je die op je huid krijgt. Als je helemaal niet goed oplet, kan de boel in brand vliegen of zelfs ontploffen.

Afvaldumping

Voilá, je hebt weer flink wat kilo's drugs kunnen produceren en dat zonder ongelukken. Je bent helemaal door je voorraad chemische stoffen heen. Die lege jerrycans en blauwe tonnen staan nu dus behoorlijk in de weg. Langs de vuilnisbelt gaan is wat verdacht, dus je besluit om de boel te dumpen. Je besluit je drugsafval in de natuur achter te laten.

Opgeruimd staat netjes. Toch? Dat drugsafval kan de boel nog eens flink vervuilen. Ook na dumping kan zo'n vat nog ontploffen. Explosie of niet, de chemische stoffen komen in de natuur. Vooral kinderen lopen een groot risico. Die hebben niet door dat ze met drugsafval te maken hebben. Maar de chemicaliën doden planten en dieren in de omgeving. De dampen alleen al zorgen voor brandwonden.

