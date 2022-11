112-nieuws: vrouw zwaargewond • tweetal uit brandend huis gehaald

19.30

Aan de Gerstlaan in Eindhoven is gisteravond een caravan in vlammen opgegaan. De brand werd ontdekt door een buurtbewoner die iets uit zijn auto wilde pakken. Hij zag vlammen in de caravan en belde 112. Toen de brandweer arriveerde, was er echter weinig meer over van de caravan. Volgens buurtbewoners stond de caravan er al enige tijd en waren mensen bezig met het slopen of verbouwen van de caravan.