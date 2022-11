Soap rond ontslagen wethouder Someren nu echt ten einde

Eigenlijk zou donderdag nog de oud-gemeentesecretaris van de gemeente Someren gehoord gaan worden voor de rechtbank. En oud-wethouder Guido Schoolmeesters zelf stond ook nog op het programma. Maar er komt nu een einde aan de juridische procedure rondom het ontslag van de wethouder. Dat heeft hij zelf bekend gemaakt op zijn LinkedIn-pagina. De wethouder betaalt een symbolisch bedrag van 1 euro aan het onderzoeksbureau, wiens rapport tot zijn ontslag leidde.

Schoolmeesters was woedend over zijn ontslag en het onderzoeksrapport. Hij begon een procedure voor de rechtbank om eerherstel te krijgen. Het onderzoeksbureau moest het daarbij flink ontgelden. Schoolmeesters liet ambtenaren getuigen voor de rechtbank. Een aantal vertelde dat ze waren geïnterviewd voor het rapport, maar zich niet terug herkenden in de conclusies.

Wethouder Guido Schoolmeesters werd vorig jaar ontslagen door de gemeenteraad. Volgens een onderzoeksrapport had hij zijn zoon voorgetrokken bij de aankoop van een woning. Ook had hij volgens de onderzoekers een bouwbedrijf voorgetrokken.

Het bureau ging door met het verhoren van getuigen. Reden: de opgelopen reputatieschade. Door andere getuigen te horen, hoopte het onderzoeksbureau het beeld recht te trekken. Ook wilde het bureau een schadevergoeding. En zo werd ook de burgemeester gehoord voor de rechtbank.

De wethouder schrijft nu in een verklaring dat hij, afgaande op wat de getuigen nu verklaarden, kan begrijpen hoe het onderzoeksbureau tot haar conclusies is gekomen. "In de behandeling van het rapport en de beantwoording van de vragen door het college van B en W gebeurden zaken waarmee ik mij onrecht voelde aangedaan. Dat is bij de getuigenverhoren wel gebleken. Daar heeft Necker van Naem niks mee te maken."

De wethouder gaat nu 1 euro betalen aan het onderzoeksbureau als symbolische tegemoetkoming in de kosten. Hij benadrukt dat dit geen knieval is. "Zij wilden een vergoeding. Ik zei, als het 1 euro is, vind ik het goed."

