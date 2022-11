Zo blijft tbs'er Sherwin Windster maanden onder de radar: 'Veel discipline'

Al ruim vijf maanden lukt het tbs'er Sherwin Windster (27) op vrije voeten te blijven, nadat hij afgelopen juni uit de Pompekliniek in Nijmegen ontsnapte. Opvallend, want meestal strandt zo'n vluchtpoging binnen een paar dagen. "Maar uiteindelijk gaan er fouten gemaakt worden."

Als voormalig hoofd van de recherche en het gezicht van het populaire tv-programma Hunted, weet Bredanaar Sander Schaepman als geen ander hoe moeilijk het is om volledig onder de radar te blijven. Dat het Windster nu toch al een klein half jaar lukt, is volgens hem dan ook behoorlijk bijzonder. "Dit komt maar een enkele keer voor", vertelt hij. Hoe dat kan? "De oorzaak kan aan twee zijden liggen. In de eerste plaats bij de opsporing. Mogelijk is FASTNL druk met veel andere zaken, die een hogere prioriteit hebben." FAST (Fugitive Active Search Team) is een gespecialiseerd team, dat zich bezighoudt met het opsporen van voortvluchtigen.

Maar misschien nog wel belangrijker, is het gedrag van Windster zelf. "Ik wil er zeker niet met respect over spreken, maar om zo lang uit het zicht te blijven, moet je heel gedisciplineerd zijn", zegt Schaepman. "Dus absoluut geen contact met familie en vrienden, geen social media en misschien zelfs wel vertrekken naar het buitenland." Maar is de politie dan kansloos? Integendeel: "Je begint altijd met het laatste harde bewijs. De plek waar iemand voor het laatst gezien is, bijvoorbeeld. Vervolgens worden alle mogelijke sporen, of leads zoals wij ze noemen, gecheckt. Denk aan een vluchtauto, telefoontaps bij familie of de namen van mogelijke helpers."

Juist die laatste groep leidt uiteindelijk vaak tot de oplossing, weet het voormalig recherchehoofd. "Iemand die ontsnapt, wordt áltijd door één of meerdere mensen geholpen. Dus zelfs als een vluchter zich perfect verborgen houdt en alle banden met zijn directe omgeving verbreekt, maakt een ander op een bepaald moment vaak toch een fout." Dat kan volgens Schaepman ook een belangrijke reden zijn om Windster nu op de Nationale Opsporingslijst te plaatsen. "Dan creëer je wat reuring, mensen gaan over hem praten. En zeker als er een geldbedrag tegenover staat, kan dat mensen ertoe bewegen om toch naar de politie te stappen." Windster schoot in september 2015 de Tilburger Mick Pitai dood, tijdens een mislukte roofoverval. Hij had toen net een dag verlof van een eerdere straf met jeugd-tbs. In 2019 werd hij hiervoor veroordeeld tot vijfenhalfjaar cel en tbs met dwangverpleging. Afgelopen juni ontsnapte Windster samen met Luciano D. uit de Pompekliniek. D. werd ruim een week later weer gevonden, maar zijn medevluchter is dus nog altijd spoorloos. LEES OOK: Ontsnapte tbs'er die Tilburger doodschoot op Nationale Opsporingslijst Ontsnapte tbs'er gezocht: zo beland je op de Nationale Opsporingslijst Dit is wat de ontsnapte tbs'er Sherwin Windster op zijn geweten heeft