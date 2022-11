Beruchte snelwegpiraat Muis911 eindelijk op heterdaad betrapt

Een wegpiraat uit Roosendaal die zich Muis911 noemt en zijn levensgevaarlijke capriolen filmde, is eindelijk tegen de lamp gelopen. De politie heeft hem gevonden en zijn auto afgepakt. De man scheurde met een noodgang over de snelweg, haalde in via de vluchtstrook en zigzagde door het verkeer. De beelden zette hij zonder schaamte op YouTube en Instagram onder zijn schuilnaam Muis911.

Het leek een kwestie van tijd. In februari al meldde de politie dat ze iemand met de schuilnaam Muis911 in beeld had. Letterlijk, want de automobilist plaatste filmpjes van zichzelf op Instagram en YouTube.

Toch duurde het langer dan verwacht voordat de wegpiraat gevonden werd. Iemand op heterdaad betrappen is soms lastig. Zeker als de bestuurder weet dat hij gevolgd wordt. Toch liep hij uiteindelijk tegen de lamp.

Toevalstreffer

Woensdagochtend was het zover. De politie was bezig met een verkeerscontrole op de Gastelseweg in Roosendaal. Agenten zagen een auto met Duits kenteken rijden en besloten die aan de kant te zetten voor controle. Toen de politie controleerde wie de bestuurder was, ontdekte ze dat hij de lang gezochte Muis911 is. Hij is 30 jaar oud en staat nergens ingeschreven in Nederland. Waar hij dan wel woont, wil de politie niet zeggen. Alleen dat hij ‘Roosendaler’ is.

Ook werd duidelijk dat de huurauto waarin hij reed, door iemand anders gehuurd was. Hij kon niet bewijzen dat hij in die auto mocht rijden. Dat wordt in de Wegenverkeerswet gezien als ‘joyriding’, wat een boete met taakstraf kan opleveren en twee weken celstraf als iemand het heel bont maakt.

De politie nam de auto in beslag en die is intussen opgehaald door het Duitse verhuurbedrijf. De Roosendaler Muis911 is niet gearresteerd. Hij is wel verdachte.

De politie heeft sinds september dertien huurauto’s afgepakt in Roosendaal en omgeving. Politieteam Roosendaal onderzoekt de Duitse auto’s al veel langer. Zo doken ze al zeker in 2019 op, zoals bijvoorbeeld bij de drugsboot in de haven van Moerdijk. Maar er komen ook vaker meldingen dat zulke auto’s asociaal en hard rijden.

Stroomversnelling

Het onderzoek naar de Duitse huurauto’s kwam in een stroomversnelling door het verkeersongeluk op de Blauwhekken in Oud Gastel waarbij in september vier doden vielen. De verdachte (27) uit Roosendaal reed in een Duitse huurauto.

Volgens de politie is vaak niet duidelijk wie er achter het stuur zit. “Het lijkt erop dat de auto’s van hand tot hand gaan en worden gebruikt om onder de radar te blijven en om de patser uit te kunnen hangen”, schrijft de politie in een persbericht.

De politie waarschuwt verhuurbedrijven. Die moeten nagaan aan wie ze de auto’s verhuren. De huurauto’s die in beslag zijn genomen moeten ze ook zelf ophalen. Opvallend genoeg is dat nog niet bij alle 13 auto’s gebeurd. Zo staat er nog een dure Bentley te wachten op de eigenaar. Dat zijn een auto die je nieuw zeker 200.000 euro kost.

Het muisje kan ook nog een ander staartje krijgen. Iemand die lang rondrijdt in een auto met buitenlandse kenteken moet officieel ook belasting betalen. De kans is groot dat de mensen die nu zijn aangehouden, later nog een belastingbrief krijgen met daarin een rekening.

