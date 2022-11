Stortvloed aan haatreacties na rel over schilderij op TU/e

Studente Laura van Hazendonk heeft een ‘stortvloed aan haatreacties’ gekregen nadat bekend werd dat ze er samen met twee medestudenten voor heeft gezorgd dat een aantal schilderijen zijn verwijderd bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

De studenten voelden zich niet prettig bij de vijf schilderijen. Ze constateerden dat alle afgebeelde mannen hoogleraar waren, terwijl de vrouwen enkel decor leken te zijn. "Terwijl de faculteit juist meer vrouwen aan wil trekken", zeiden ze al in augustus in universiteitsblad Cursor.

Van Hazendonk laat vrijdag weten dat de actie binnen haar faculteit leidde tot een constructief debat over de kunst aan de muren. “Hoe anders was dat, zodra de actie werd opgepikt door de media buiten de universiteit. Ik vind het jammer dat je als vrouw dan meteen een stortvloed aan haatreacties over je heen krijgt.”

Ze spreekt van een trend, ook in het politieke debat. “Hierdoor denken de meeste vrouwen wel een paar keer na voordat ze zich politiek uitspreken en dat vind ik zonde. Een andere mening hebben kan en mag. Dat is een groot goed. Laten we juist dan een goed en respectvol gesprek met elkaar voeren, zoals ook op de TU/e is gebeurd.”

Van Hazendonk is zelf ook politiek actief. Ze staat op de derde plek van de GroenLinks kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen.