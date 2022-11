Bossen worden uitgekamd bij zoekactie naar vermiste Silvana

Er wordt maandagochtend druk verder gezocht naar de vermiste 36-jarige Silvana Heber uit Hoogeloon. Daarbij krijgt de politie opnieuw hulp van het Veteranen Search Team. Op meerdere locaties in het buitengebied worden stukken bos uitgekamd.

In eerste instantie ging de zoekactie verder op de plek waar ook zondag al werd gezocht: het stuk bos aan de Hoogcasterseweg. Later vertrok een tweede team naar een ander gebied aan het Heieind en inmiddels wordt er ook gezocht in het bos aan de Groenstraat.

Al sinds de vroege zaterdagochtend ontbreekt ieder spoor van Silvana. Later die dag gaf haar familie haar op als vermist. De politie maakt zich ernstige zorgen om haar gezondheid en houdt sterk rekening met een misdrijf. De 41-jarige partner van Silvana werd opgepakt als verdachte.

Grote zoektocht

Het afgelopen weekend werd al er volop gezocht naar Silvana. Zo hielpen tientallen vrijwilligers mee en werd ook het Veteranen Search Team ingeschakeld. De politie zette onder meer speurhonden en een helikopter in.

Dit is wat we tot nu toe weten over de vermissing van Silvana.