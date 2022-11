Zoektocht naar vermiste Silvana gestopt, gaat mogelijk dinsdag verder

De zoektocht naar de 36-jarige Silvana Heber uit Hoogeloon is gestopt. Politie, Mobiele Eenheid en het Veteranen Search Team hebben vijftien gebieden in het dorp uitgespit. Maar ze hebben geen spoor gevonden van de vrouw die sinds zaterdag wordt vermist.

Mogelijk wordt het zoeken dinsdag hervat. De vrijwilligers van het Veteranen Search Team hebben hiervoor nog geen opdracht gekregen van de politie.

De politie rondde eerder op de dag een buurtonderzoek af. Hierbij werd iedereen die thuis was en die woont aan de Dijckmeesterstraat gevraagd naar informatie over Silvana en Marlon B., de man met wie ze tot voor kort aan deze straat woonde.

De 41-jarige B. zit sinds zaterdag vast, omdat hij mogelijk betrokken is geweest bij de verdwijning van zijn ex-partner, die uit Polen afkomstig is. Ook in en om het huis waar ze samen hebben gewoond, is deze maandag door de politie gezocht. Ze zette hierbij onder meer speurhonden en een politiehelikopter in.

