'Doodrijden agent veel te licht bestraft', eis 20 maanden in hoger beroep

Een Helmonder die twee jaar geleden op zijn mobieltje zat te kijken toen hij politieman Jeroen Leuwerink uit Asten doodreed, kreeg daarvoor twee maanden celstraf. Justitie vindt dat veel te weinig en eist daarom in hoger beroep twintig maanden. De straf voor het ongeluk op de A270 bij Nuenen leidde destijds tot veel kritiek, onder meer van de nabestaanden van de agent.

De officier van justitie had bij de rechtszaak in januari 2,5 jaar celstraf en een rijverbod van vijf jaar geëist. De rechter kwam tot een veel lagere straf: 2 maanden celstraf plus zes maanden voorwaardelijk. Ook moest de 38-jarige Helmonder een schadevergoeding van 17.500 euro betalen aan de nabestaanden. Verder kreeg hij een taakstraf van 240 uur en mag hij drie jaar geen auto meer rijden.

Persrechter Lieneke de Klerk legde destijds uit waarom de straf lager uitviel. Volgens haar is acht maanden cel het uitgangspunt binnen de rechtspraak voor een dodelijke aanrijding. Verder hield de rechter met de gevolgen voor de verdachte die er ook onder gebukt ging, zijn baan dreigde te verliezen en in therapie is geweest. Daarom hoeft de Helmonder zes maanden pas uit te zitten als hij opnieuw in de fout gaat.

'Belediging voor familie en politie'

De straf leidde tot emotionele reacties bij familieleden en collega’s van de twee agenten. De uitspraak van de rechter maakte veel woede los bij de vader van Jeroen: de celstraf van twee maanden noemde hij een belediging voor de familie en de politie.

In hoger beroep werd dinsdag twintig maanden gevangenisstraf en nog eens tien maanden voorwaardelijk, en een rijontzegging van drie jaar geëist. Het hof doet over twee weken uitspraak.

Op 24 oktober 2020 werkte Jeroen Leuwerink samen met zijn collega op de provinciale weg N270 bij Nuenen. De agenten wilden daar een aangereden das van het wegdek halen. Om veilig te kunnen werken werd de verlichting bovenop de politieauto aangezet. Toch reed de verdachte in op de politieauto en de agenten. Leuwerink overleed op de plek van het ongeluk. Bij het ongeluk op de A270 bij Nuenen raakte ook een agent zwaargewond.

'Geen speld tussen te krijgen'

Tijdens het onderzoek bleek dat de verdachte tijdens het rijden afgeleid was door het gebruik van zijn mobiele telefoon. De telefoondata maken volgens justitie meer dan duidelijk dat de verdachte gedurende 46 seconden voor het ongeval op zijn telefoon Safari, WhatsApp, Instagram en weer WhatsApp heeft geactiveerd. "Daar valt werkelijk geen speld tussen te krijgen. Bagatellisering van het telefoongebruik zie ik als een ontkenning van verantwoordelijkheid voor het ontstaan van het ongeval”, zegt de advocaat-generaal.

Volgens justitie is roekeloosheid bewezen. Daar hoort volgens het OM een hogere straf bij. “De ernst van het feit wordt bepaald door de volstrekt nodeloze dood van Jeroen Leuwerink.” Hij vindt dat de straf een serieuze waarschuwing moet zijn om niet met je mobiel bezig te zijn tijdens het autorijden.

