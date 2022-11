1000 dagen na de eerste patiënt hebben duizenden Brabanders nog long covid

Precies duizend dagen geleden werd in Brabant de eerste coronabesmetting van Nederland vastgesteld. Vele lockdowns verder, is voor de meeste mensen het leven weer normaal. Toch krijgen zeker 3150 Brabanders nog nazorg voor long covid, laat patiëntenorganisatie C-support desgevraagd aan Omroep Brabant weten. "Dit is slechts het topje van de ijsberg", stelt directeur Annemieke de Groot.

Ruim 1700 van die patiënten krijgen zelfs nog intensieve zorg voor hun klachten. In deze getallen zitten alleen gevallen die bij de patiëntenorganisatie bekend zijn. Het daadwerkelijke aantal kan dus hoger liggen. "We hebben lang niet iedereen in beeld", zegt De Groot.

Nieuwe aanmeldingen

De organisatie krijgt nog steeds nieuwe aanmeldingen. Deze maand meldden zich tot nu toe 88 Brabanders met long covid bij C-support. In oktober waren dit 131 en in september 169. "Dat zijn mensen die minimaal drie maanden ziek zijn en klachten houden", zegt de directeur. "Zij hebben klachten als vermoeidheid, spierklachten, darmklachten of concentratieproblemen."

Dit aantal ligt wel een heel stuk lager dan in het begin van de pandemie. "Tot en met deze zomer zagen we een hele stabiele toestroom. Die zien we nu gelukkig afnemen. Toch blijven er patiënten bij komen", benadrukt De Groot.

Speciale kliniek

C-support pleit donderdag opnieuw voor een speciale kliniek voor mensen met langdurige coronaklachten. "Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Gemiddeld zien patiënten wel zeven zorgaanbieders. Het is belangrijk om de krachten te bundelen", meent De Groot. Ze heeft daarover 'veelbelovende gesprekken' met de minister.

Uit onderzoek in augustus bleek dat van alle ernstig zieke coronapatiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen, 92 procent een jaar later nog steeds klachten heeft. Daarbij zijn gegevens onderzocht van 492 mensen die aan het begin van de pandemie werden opgenomen in de regio Rijnmond.