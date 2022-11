112-nieuws: auto vliegt over de kop • man met veel harddrugs aangehouden

22.11

De politie heeft afgelopen dinsdag in een huis aan de Bakkerstraat in Eindhoven een zwaargewonde man gevonden. De man, een 54-jarige Italiaan, was gewond aan zijn hoofd en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat hij is mishandeld en is op zoek naar getuigen. De plek waar hij is mishandeld, is ook nog niet duidelijk. De man is zelf niet in staat om een verklaring af te leggen.

Volgens de politie lijkt het erop dat de man afgelopen maandag rond twee uur 's middags met de trein op station Eindhoven is aangekomen. Daarna hield hij zich waarschijnlijk op in de buurt van het station en de wijk Oud Woensel. Hij bezocht een plek aan de Hemelrijken en 's avonds kwam hij aan in de Bakkerstraat. Aan mensen die de man rond die tijd hebben gezien, wordt gevraagd zich te melden.