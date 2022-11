112-nieuws: botsing tussen automobilist en fietser • minder intercity's

01.17

In een kampeerboerderij aan De Hoof in Someren is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. Volgens een 112-correspondent gaat de brandweer uit van brandstichting. In het gebouw zouden vanaf maandag 450 asielzoekers opgevangen worden.

De brandweer schaalde woensdagnacht al snel op naar grote brand en kwam met drie blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse. De kampeerboerderij heeft een rieten kap, de brandweer wist te voorkomen dat het dak vlam vatte. De brand was snel onder controle. Door de brand is er flinke schade ontstaan in de slaapvertrekken beneden.

De politie doet verder onderzoek naar de zaak, er raakte niemand gewond.