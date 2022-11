112-nieuws: grote schade door brand in huis • man verzet zich tegen politie

17.33

De de politie heeft donderdagochtend een man aangehouden die met een ijzeren staaf voor een kantoor stond. Hij bedreigde het personeel van het kantoor. De man wilde niet meewerken aan zijn aanhouding.

Toen agenten aankwamen ging hij eerst in zijn auto zitten en deed meteen de deur en ramen dicht. Toen hij uit zijn auto werd gehaald, verzette hij zich nog steeds. Agenten gebruikten daarom een stroomstootwapen. "Helaas had dat geen effect", meldt de politie. Uiteindelijk is hij op de grond aangehouden.

In zijn auto werd de ijzeren staaf gevonden. Deze is in beslag genomen. Volgens de politie rook de man naar alcohol, maar hij wilde niet meewerken aan een bloedtest. Zijn rijbewijs is ingenomen. De man wordt verdacht van bedreiging, verzet, belediging van meerdere ambtenaren in functie, bedreiging van politieagenten, rijden onder invloed en weigering van medewerking aan de bloedtest.