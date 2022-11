Burgemeester Someren: 'Brand is verschrikkelijk, gevolgen nog onduidelijk'

Burgemeester Dilia Blok van Someren noemt de brand die in de nacht van woensdag op donderdag heeft gewoed in een beoogde crisisopvang voor asielzoekers 'verschrikkelijk'. Bij kampeerboerderij De Hoof in Someren is in de nacht van woensdag op donderdag brand gesticht. Op die plek zouden vanaf maandag 450 asielzoekers tijdelijk worden gehuisvest. Inwoners van het dorp gaven eerder al aan niet blij te zijn met het opvangcentrum.

Lobke Kapteijns Geschreven door