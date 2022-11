Kinderen herdenken Silvana Heber op school: ‘Het nieuws is hard aangekomen'

Op basisschool De Vest is een herdenkingsplek ingericht na de dood van Silvana Heber (36) uit het dorp. Haar kinderen zitten op school in Hoogeloon. Silvana werd dinsdagavond dood gevonden in een bosgebied, nadat ze dagenlang was vermist. Haar ex, Marlon B., wordt verdacht van moord en zit vast. In Hoogeloon is het nieuws hard aangekomen. "Eerst was er veel onzekerheid door de vermissing, nu is er verdriet."

De impact op basisschool De Vest, waar de kinderen van Silvana op zitten, is groot. "Het nieuws is in het hele dorp enorm hard aangekomen. En de school is een belangrijk onderdeel van het dorp", zegt directeur Miranda de Graauw.

"Kinderen kunnen een kaartje schrijven of iets knutselen."

De herdenkingsplek in de school is samen met de klasgenoten van de kinderen van Silvana bedacht. "Heel veel ouders voelen zich machteloos dat ze niks kunnen doen. Dit moet ze kans bieden om wel iets te doen", legt De Graauw uit. "Kinderen kunnen een kaartje schrijven of ze hebben thuis of in de klas al iets geknutseld."

Silvana Heber werd sinds zaterdag vermist, dinsdagavond werd ze dood teruggevonden (privéfoto).

Er is ook over het nieuws gepraat in de klas: "En soms hebben kinderen nog wat meer nodig. De één verwerkt het door te knutselen, een ander wordt boos en weer een ander wil erover praten. Ieder kind heeft z’n eigen manier en dat is oké."

"Kinderen zijn veerkrachtig."