112-nieuws: autobrand Boekel • aanhouding na melding steekpartij in Breda

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

06.16 Vrachtwagenchauffeurs weggestuurd van toerit A58 Drie vrachtwagenchauffeurs zijn vrijdagochtend vroeg weggestuurd van de toerit bij verzorgingsplaats Kloosters langs de A58 bij Oirschot. Daar hadden zij hun vrachtwagens geparkeerd, terwijl dit daar niet mag. Wachten op privacy instellingen...

04.39 Autobrand Boekel Twee auto’s zijn donderdagnacht rond vier uur in vlammen opgegaan aan het Hoogveld in Boekel. Toen de brandweer aankwam, stonden beide auto's al volledig in lichterlaaie. Hoe de auto's vlam konden vatten, wordt onderzocht. Buurtbewoners slaagden erin te voorkomen dat een derde auto in vlammen opging door die snel weg te rijden. Twee auto's gingen in Boekel in vlammen op (foto: Kevin Kanters/SQ Vision).

03.27 Explosie verwoest voordeur appartement Bij een appartement aan het Kapelaan Koopmansplein in Den Bosch vond donderdagnacht een explosie plaats. De voordeur van dit huis raakte zwaar beschadigd, laat een 112-correspondent weten. De ontploffing vond plaats rond halftwee 's nachts, in het gebouw waarin vroeger een HTS gevestigd was. De bewoner van het appartement was thuis op het moment dat de explosie plaatsvond, maar raakte niet gewond. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. LEES OOK: Explosie verwoest deur van appartement: 'Vermoedelijk gerichte aanslag' De politie onderzoekt de explosie bij het appartementencomplex in Den Bosch (foto: Bart Meesters).

02.02 Steekpartij in Breda Een man is donderdagnacht aangehouden na de melding van een steekpartij aan de Essendonk in Breda. Een 112-correspondent zag dat de politie onderzoek deed op de tweede etage van een flatgebouw. "De aangehouden man kreeg een papieren zak om zijn handen voordat hij geboeid werd. Daarna werd de man naar een politiebureau gebracht." De politie deed onderzoek op de tweede etage van het flatgebouw aan de Essendonk in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision).