112-nieuws: gewonde bij steekpartij • pas op voor Black Friday-oplichters

08.50

Bij een steekpartij in een huis aan de Essendonk in Breda is rond middernacht een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Voor de steekpartij is een verdachte van 52 aangehouden. De twee zijn bekenden van elkaar, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd, wordt door de politie nog onderzocht.

Een 112-correspondent meldde rond twee uur vannacht al dat de politie onderzoek deed op de tweede etage van een flat aan de Essendonk. "De aangehouden man kreeg een papieren zak om zijn handen voordat hij geboeid werd. Daarna werd de man naar een politiebureau gebracht", zo vertelde hij.