Patrick is apetrots na winst bij het Groot Dictee: 'Moest even bijkomen'

Slecht één foutje. Met die buitengewone score hengelde Eindhovenaar Patrick van Aarle (47) zaterdagochtend de winst binnen bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal. En hoewel 'ie groot taalliefhebber is, kwam die score toch ook voor de grote winnaar zelf uit de lucht vallen. "Zo goed als vandaag ging het nog nooit."

Toch weerhield dat de natuurkundedocent er niet van om zich aan te melden voor de editie van dit jaar. "Ik speel graag met taal en schrijf zo nu en dan wat stukjes. Allemaal puur hobbymatig. Maar toen ik zag dat ze kandidaten zochten, leek me dat wel leuk." Niet dat hij er écht vanuit ging dat hij zou worden uitgenodigd. "Ik had de toelatingstest niet eens helemaal af binnen de tijd."

Met goede moed reisde Patrick zaterdag in alle vroegte af naar Groningen, waar het dictee in Radio 1-programma De Taalstaat werd voorgedragen door oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. "Al vanaf mijn vijftiende schrijf ik enthousiast mee. Al ontsnapte het dictee een beetje uit mijn aandacht, toen het een paar jaar terug werd verplaatst van tv naar radio."

Maar een maandje terug kwam dan toch de uitnodiging binnen. Genoeg tijd om nog even extra te oefenen, zou je denken. "Dat was inderdaad het plan, maar ik kwam er niet echt aan toe. Uiteindelijk heb ik alleen gisteravond nog wat oefentekstjes gemaakt."

Het bleek meer dan genoeg. Zonder al te veel moeite rolden de woorden zaterdag uit Patricks pen. Wanneer hij door had dat het de goede kant op ging? "Eigenlijk pas toen we het correctievel kregen. Toen zag ik dat het toch wel erg overeenkwam met wat ik had opgeschreven."

Dat blijkt. In de negen uitgebreide zinnen vol uitzonderingen en valkuilen maakte hij slechts één fout. "Ik schreef ijzertijd met een hoofdletter. Tijdens het dictee twijfelde ik al of tijdvakken nou wel of niet met een hoofdletter moesten. Ik dacht: laat ik het maar gewoon doen. Achter de foute keuze."